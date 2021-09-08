Российская боксерша обвинила Нурмагомедова  в сексизме

Российская боксерша и общественный деятель Ангелина Семенова раскритиковала Хабиба Нурмагомедова за слова о ненужности ринг-герлз в единоборствах и обвинила его в сексизме.
«Я считаю, что у Хабиба застарелое мышление и видение, касательно боев и жизни в целом. Уже давно наступил 21 век. У женщин такие же права, как и у мужчин. Кроме того, ММА – это общественное, спортивное шоу, где ринг-герлз, само собой, традиционная вещь, вроде вишенки на торте», - заявила Семенова изданию META Rating.
Спортсменка посоветовала Нурмагомедову «уходить от сексизма, к которому он привык в Дагестанских горах», или «диктовать свои правила» там, откуда он родом.
В августе бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал ринг-герлз самыми ненужными людьми в смешанных единоборствах. По словам бойца, «люди хотят шоу», но смешивать спорт и шоу, по его мнению, неправильно.
«Я ни в коем случае не против женщин. Женщина создана для мужчины. Просто всему есть свои рамки в том, что мы делаем и говорим», - добавил Нурмагомедов.