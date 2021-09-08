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Российская боксерша обвинила Нурмагомедова  в сексизме

Вероника Полынина
1 час назад

Российская боксерша и общественный деятель Ангелина Семенова раскритиковала Хабиба Нурмагомедова за слова о ненужности ринг-герлз в единоборствах и обвинила его в сексизме.

Российская боксерша обвинила Нурмагомедова в сексизме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я считаю, что у Хабиба застарелое мышление и видение, касательно боев и жизни в целом. Уже давно наступил 21 век. У женщин такие же права, как и у мужчин. Кроме того, ММА – это общественное, спортивное шоу, где ринг-герлз, само собой, традиционная вещь, вроде вишенки на торте», - заявила Семенова изданию META Rating.

Спортсменка посоветовала Нурмагомедову «уходить от сексизма, к которому он привык в Дагестанских горах», или «диктовать свои правила» там, откуда он родом.

В августе бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал ринг-герлз самыми ненужными людьми в смешанных единоборствах. По словам бойца, «люди хотят шоу», но смешивать спорт и шоу, по его мнению, неправильно.

«Я ни в коем случае не против женщин. Женщина создана для мужчины. Просто всему есть свои рамки в том, что мы делаем и говорим», - добавил Нурмагомедов.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,
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