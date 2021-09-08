Российская боксерша обвинила Нурмагомедова  в сексизме

«Я считаю, что у Хабиба застарелое мышление и видение, касательно боев и жизни в целом. Уже давно наступил 21 век. У женщин такие же права, как и у мужчин. Кроме того, ММА – это общественное, спортивное шоу, где ринг-герлз, само собой, традиционная вещь, вроде вишенки на торте», - заявила Семенова изданию META Rating.