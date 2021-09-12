Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Российского бойца MMA дисквалифицировали за запрещенный удар

Lenta.ru
1 час назад

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ибрагим Магомедов был дисквалифицирован за запрещенный удар в поединке против поляка Бартоша Лещко на турнире АСА128. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Российского бойца MMA дисквалифицировали за запрещенный удар
Фото: ТАССТАСС

В первом раунде Магомедов ударил поляка коленом в голову, когда тот касался канваса ногами и рукой. По правилам ММА спортсмен, касающийся пола тремя точками опоры, считается лежачим. В ACA рассказали, что в результате случившегося победу присудили Лещко.

49-летний Магомедов выступает в ACA с 2019 года. На его счету шесть побед и два поражения под эгидой промоушена. Лешко проводил второй поединок под эгидой промоушена. Всего в его активе десять побед, одно поражение. Еще один поединок с его участием завершился вничью.

В марте этого года российский боец Петр Ян утратил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, уступив американцу Алджамейну Стерлингу из-за дисквалификации. Ян нанес сопернику запрещенный удар коленом по голове лежащего соперника, что вынудило рефери присудить победу американцу, который стал новым обладателем пояса.

MMA,Ибрагим Магомедов,
3
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители