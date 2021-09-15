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Российский боец Дураев подписал контракт с UFC

ТАССиещё 2
2 часа назад

ТАСС, 15 сентября. Россиянин Альберт Дураев стал бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В ночь на 15 сентября в рамках турнира Dana White’s Contender Series (DWCS) Дураев победил бразильца Кайо Биттенкура болевым приемом в первом раунде. После поединка президент UFC Дэйна Уайт предоставил бойцу контракт с организацией.

"Он сказал, что хочет выступать каждый месяц, мне нравятся такие парни. Ты в UFC", - заявил Уайт.

DWCS является отборочным турниром в UFC. Дураеву 32 года, он является бывшим чемпионом организации ACB. Он не выступал с сентября 2018 года. Всего на его счету 14 побед и три поражения.

MMA,Альберт Дураев,ИТАР-ТАСС,
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