ТАСС, 15 сентября. Россиянин Альберт Дураев стал бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В ночь на 15 сентября в рамках турнира Dana White’s Contender Series (DWCS) Дураев победил бразильца Кайо Биттенкура болевым приемом в первом раунде. После поединка президент UFC Дэйна Уайт предоставил бойцу контракт с организацией.

"Он сказал, что хочет выступать каждый месяц, мне нравятся такие парни. Ты в UFC", - заявил Уайт.