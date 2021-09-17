Макгрегор сообщил о своем состоянии после перелома

Я снова на ногах и могу сказать, что это очень приятно — снова встать на ноги. Чувствую, что могу бить ногой, но не хочу торопить события. Доктора не советуют этого делать, но я вернусь. Думаете, меня остановит перелом?» — рассказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Adam's Apple.