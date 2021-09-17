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Александр Емельяненко оказался тяжелее Артёма Тарасова на 38 кг

Чемпионат.comиещё 5
1 час назад

Состоялась официальная церемония взвешивания перед поединком между российским бойцом ММА Александром Емельяненко и блогером Артёмом Тарасовым. Бой по правилам кулачных боёв состоится 18 сентября в Москве.

Александр Емельяненко оказался тяжелее Артёма Тарасова на 38 кг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По итогам взвешивания Емельяненко оказался тяжелее Тарасова на 38 кг — вес Александра составил 124 кг, а Тарасова — 86 кг.

Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

Емельяненко в 2021 году должен провести три поединка: с блогером Артёмом Тарасовым (18 сентября), рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует драться с Вячеславом Дациком.

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