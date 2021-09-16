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В США создадут лигу ММА по модели НБА и НХЛ

Газета.Ru
2 часа назад

В США появится лига смешанных единоборств (ММА), которая будет действовать по модели Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В США создадут лигу ММА по модели НБА и НХЛ
Фото: ReutersReuters

Об этом сообщает журналист Ариэль Хельвани на своем сайте.

По информации источника, новая лига будет включать в себя ассоциацию спортсменов, гарантированные контракты, медицинское страхование и пенсионные выплаты для завершивших карьеру атлетов.

Отмечается, что новая лига может стартовать в 2023 году. Организаторы планируют проводить бои в США и Канаде. В данный момент лучшей ММА-лигой является UFC.

Под эгидой промоушена выступает большинство бойцов ММА, занимающих лидирующие позиции в мировых рейтингах, а бои транслируются в 130 странах на 20 разных языках.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о журналистах, которые обсуждают зарплату бойцов.

MMA,Дана Уайт,
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