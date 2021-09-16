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Харитонов сразится с бывшим соперником Фёдора Емельяненко

News.ru
50 минут назад

Российский боец ММА, выступающий в тяжёлом весе Сергей Харитонов выступит 6 ноября на турнире промоутерской компании PaRus FC в Дубае, где его соперником станет бразильский боец Фабиу Малдонадо, ставший известным после упорного поединка с легендарным Фёдором Емельяненко. Об этом сообщает «Вестник ММА».

Харитонов сразится с бывшим соперником Фёдора Емельяненко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поединок станет главным событием вечера, а на кону может стоять принадлежащий Харитонову чемпионский титул PaRus FC, который он завоевал в 2020 году, победив британца Оли Томпсона. В августе 2021 года Харитонов проиграл удушением во втором раунде французу Шейку Конго на турнире Bellator. Малдонадо идёт на серии из двух побед, которые он одержал техническими нокаутами на локальных бразильских турнирах.

Как сообщалось ранее, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гейтжи вспомнил последний поединок в карьере Хабиба Нурмагомедова и рассказал о единственном способе, с помощью которого он мог победить россиянина.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,Сергей Харитонов,Федор Емельяненко,
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