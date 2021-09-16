Харитонов сразится с бывшим соперником Фёдора Емельяненко

Российский боец ММА, выступающий в тяжёлом весе Сергей Харитонов выступит 6 ноября на турнире промоутерской компании PaRus FC в Дубае, где его соперником станет бразильский боец Фабиу Малдонадо, ставший известным после упорного поединка с легендарным Фёдором Емельяненко. Об этом сообщает «Вестник ММА».

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Поединок станет главным событием вечера, а на кону может стоять принадлежащий Харитонову чемпионский титул PaRus FC, который он завоевал в 2020 году, победив британца Оли Томпсона. В августе 2021 года Харитонов проиграл удушением во втором раунде французу Шейку Конго на турнире Bellator. Малдонадо идёт на серии из двух побед, которые он одержал техническими нокаутами на локальных бразильских турнирах.