Федор Емельяненко отреагировал на критику ринг-герлз Нурмагомедовым

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко отреагировал на слова Хабиба Нурмагомедова, который раскритиковал присутствие ринг-герлз в данном виде спорта. Об этом сообщает Telesport.

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Он назвал сложившейся традицией присутствие девушек, выносящих таблички с номерами раундов. При этом боец отметил, что их можно было бы поприличнее одевать.

Емельяненко добавил, что у него есть более важные проблемы, чем раздумья о необходимости ринг-герлз в ММА.

«Проблем и дел с командой хватает», — заявил спортсмен.