Федор Емельяненко рассказал о хамстве главы UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко вспомнил о переговорах с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом. Его слова передает Telesport.

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Спортсмен сообщил, что когда ему предложили выступать в UFC, у него уже был контракт с другим американским промоушеном — Strikeforce. При этом, по словам Емельяненко, ему не понравился стиль общения Уайта.

«Он некорректно себя повел, по-хамски разговаривал. Они выразили желание встретиться, прилетели на частном самолете», — рассказал Емельяненко.

Также боец отметил, что, если бы он согласился на предложение UFC, начались бы судебные разбирательства, которые длились бы несколько лет. Емельяненко подчеркнул, что организация не была готова платить неустойку.

«У меня появился контракт, мне предложили большие суммы, но смысл? Меня бы просто "потушили" без боев, и все», — подытожил Емельяненко.

Боец выступал в Strikeforce с 2009 по 2011 год и провел четыре боя. В 2017 году Емельяненко перешел в Bellator. Всего на счету россиянина 46 боев, в которых он одержал 39 побед при шести поражениях. Еще один поединок был признан несостоявшимся.