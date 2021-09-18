Футбольный клуб проведет переговоры с Нурмагомедовым

«Оставили вопрос на зиму. Он знает, что мы надеемся и ждем его. Последнее слово за ним. Если он решит, то заявим — место для него есть. Он в курсе, что мы играем 22-го числа с «Уфой». Если ему график позволит, может быть, приедет», — сказал Лахиялов.