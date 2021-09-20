"Пора заканчивать карьеру, Саша": Дацик вызвал Емельяненко на поединок

Боец ММА Вячеслав Дацик вызвал на боксерский поединок чемпиона мира Александра Емельяненко. Он пообещал «закончить карьеру» противника.
В эфире YouTube-канала True Gym MMA Дацик предложил Емельяненко завершить спор, который «тянется с 2009 года». Он рассказал, что деньги за их бой предложила Федерация бокса России. Емельяненко осталось только приехать и подписать контракт.
«Ты же сказал, что я лох. Быстренько выйдешь, вырубишь — и всё, до встречи. Просто пора уже заканчивать твою карьеру, Саша. И надеюсь, что она закончится в бою со мной. Аррриведерчи», - заявил Дацик.
Ранее оба спортсмена несколько раз обменивались словесными выпадами, обзывая друг друга «мешком» и «клоуном».
В последнем поединке Дацик победил по очкам Данияла Эльбаева по прозвищу Т-34. Емельяненко выиграл по очкам у спортивного блогера Артёма Тарасова.