"Пора заканчивать карьеру, Саша": Дацик вызвал Емельяненко на поединок

«Ты же сказал, что я лох. Быстренько выйдешь, вырубишь — и всё, до встречи. Просто пора уже заканчивать твою карьеру, Саша. И надеюсь, что она закончится в бою со мной. Аррриведерчи», - заявил Дацик.