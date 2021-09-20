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"Пора заканчивать карьеру, Саша": Дацик вызвал Емельяненко на поединок

Майк Габриелян
30 минут назад

Боец ММА Вячеслав Дацик вызвал на боксерский поединок чемпиона мира Александра Емельяненко. Он пообещал «закончить карьеру» противника.

"Пора заканчивать карьеру, Саша": Дацик вызвал Емельяненко на поединок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В эфире YouTube-канала True Gym MMA Дацик предложил Емельяненко завершить спор, который «тянется с 2009 года». Он рассказал, что деньги за их бой предложила Федерация бокса России. Емельяненко осталось только приехать и подписать контракт.

«Ты же сказал, что я лох. Быстренько выйдешь, вырубишь — и всё, до встречи. Просто пора уже заканчивать твою карьеру, Саша. И надеюсь, что она закончится в бою со мной. Аррриведерчи», - заявил Дацик.

Ранее оба спортсмена несколько раз обменивались словесными выпадами, обзывая друг друга «мешком» и «клоуном».

В последнем поединке Дацик победил по очкам Данияла Эльбаева по прозвищу Т-34. Емельяненко выиграл по очкам у спортивного блогера Артёма Тарасова.

MMA,Вячеслав Дацик,Александр Емельяненко,Артем Тарасов,
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