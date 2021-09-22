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Джигурда не исключил возможности проведения боя против Емельяненко

Газета.Ruиещё 6
1 час назад

Российский актер и шоумен Никита Джигурда назвал условие, при котором выйдет в ринг против бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко. По его словам, для проведения боя ему будет необходимо набрать несколько килограммов.

Джигурда назвал условие для боя против Емельяненко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Бой с Александром возможен, для этого мне нужно полгода подготовки, чтобы сделать вес. Александр в шутку сказал, что у Джигурды из задницы песок сыпется. Типа он испугается выходить в ринг. Но я говорю - готов отстоять честь.

Я для него Суперстар, я ему в отцы гожусь. Но что не сделаешь ради того, чтобы развлечь народ. Надо показать молодняку, что и в 60 лет можно быть молодым духом", - приводит слова Джигурды "КП".

Ранее сообщалось, что Никита Джигурда встретится с депутатом Госдумы Виталием Милоновым в промоушене "Наше дело".

MMA,Александр Емельяненко,Виталий Милонов,Никита Джигурда,Госдума,
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