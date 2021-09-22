Джигурда назвал условие для боя против Емельяненко

Российский актер и шоумен Никита Джигурда назвал условие, при котором выйдет в ринг против бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко . По его словам, для проведения боя ему будет необходимо набрать несколько килограммов.

"Бой с Александром возможен, для этого мне нужно полгода подготовки, чтобы сделать вес. Александр в шутку сказал, что у Джигурды из задницы песок сыпется. Типа он испугается выходить в ринг. Но я говорю - готов отстоять честь.

Я для него Суперстар, я ему в отцы гожусь. Но что не сделаешь ради того, чтобы развлечь народ. Надо показать молодняку, что и в 60 лет можно быть молодым духом", - приводит слова Джигурды "КП".