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Шевченко провела спарринг с действующим чемпионом UFC

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко потренировалась с действующим обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Брендоном Морено. Выпуск влога доступен на YouTube-канале UFC.

Шевченко провела спарринг с чемпионом UFC Морено
Фото: ReutersReuters

33-летняя спортсменка, удерживающая пояс чемпионки в наилегчайшем дивизионе UFC, обменялась ударами с Морено. Оба бойца носили защитные шлемы.

Шевченко предстоит вновь защищать свой титул. Очередной соперницей киргизской спортсменки станет американка Лорен Мерфи. Бой пройдет в рамках ивента UFC 266 и состоится 25 сентября в Лас-Вегасе.

В апреле 2021-го Шевченко одержала досрочную победу над бразильянкой Джессикой Андраде. Таким образом, он в пятый раз защитила пояс чемпионки UFC.

Всего на счету Шевченко 21 победа при трех поражениях в смешанных единоборствах.

MMA,Джессика Андраде,Валентин Шевченко,
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