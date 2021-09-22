«Саша его вынесет». Усику прочат разгромную победу

Для Джошуа бой с украинцем может превратиться в кошмар.

Фото: RONNY HARTMANN/BONGARTS/GETTY IMAGES RONNY HARTMANN/BONGARTS/GETTY IMAGES

До мегафайта Энтони Джошуа и Александра Усика остаются считанные дни. На кону схватки будут стоять все чемпионские титулы британца – WBA Super, WBO, IBF, IBO. Для украинца это будет первый шанс в карьере завоевать пояса чемпиона мира в хэвивейте. В преддверии схватки и букмекеры, и многие эксперты полагают, что Усик потерпит первое поражение в профессиональной карьере. Ну а ваш автор думает, что шансы Александра на победу очень даже неплохи. Объясняем, почему в грядущие выходные дни королевский дивизион получит нового чемпиона.

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На что рассчитывает Джошуа?

В команде Энтони Джошуа и лагере его фанатов не скрывают, что, в первую очередь, уповают на мощь. Да, Энтони сколько угодно может рассказывать, что поменял подготовку, что больше двигается и меньше работает с железом. Но всё-таки измениться кардинально по ходу карьеры практически нереально, да ещё и за несколько месяцев одного тренировочного лагеря. Потому, как ни крути, чемпион будет полагаться на свои габариты.

По большому счёту, это понимают все. К примеру, в недавнем интервью Sky Sports журналистка спросила у Александра Усика, что тот будет делать, если Джошуа вдруг решит не перебить оппонента, а «начнёт боксировать». То есть в самом таком вопросе кроется посыл, что ЭйДжей просто рассчитывает срубить более мелкого соперника. Довольно примитивно.

Но у сторонников такой тактики есть разные аргументы. К примеру, многие считают, что Усик совершенно безударный и не сможет принять открытый бой, кто-то полагает, что набор массы нивелирует основные козыри украинца, а кто-то делает акцент на том, что Александр никогда не бился со столь крупными и в то же время хорошо оснащёнными в техническом плане оппонентами. Но на всё это есть контраргументы. О них ниже.

Усик бил крупных ребят

Эксперты делают акцент на том, что Александр не природный супертяж и всегда бился с соперниками своих габаритов, а то и меньше. Но это далеко не так. Ещё в годы любительской карьеры он выходил на ринг с большими соперниками. К примеру, в финале чемпионата мира в Баку в 2011 году он побил Теймура Мамедова, который уступает в росте Джошуа всего 2 см. Ок, здесь можно согласиться, что сравнение притянуто за уши, так как Теймур достаточно худощавый.

Но этого уже точно не скажешь о соперниках Александра по полупрофессиональной лиге WSB, в которой Усик бился после завоевания олимпийского золота Лондона. Там он победил британского гиганта Джо Джойса, который в физической мощи почти ничем не уступает Джошуа. Там же был повержен новозеландский гигант Джуниор Фа (оба ныне успешны в профи). Причём нельзя сказать, что в WSB бои проходили в любительской манере, там всё было максимально приближено к профессионалам. И главное, в этой лиге Усик впервые пробовал себя как супертяж. В WSB Усик побеждал и двухметрового итальянца Маттео Модуньо. Как показывает практика, Александр умело выходит на удобную для себя дистанцию даже с физически более мощными соперниками. Мало того, что умело, он и не боится этого делать. Так что в этом плане Джошуа ничем не удивит.

У Усика есть мощь

Аргумент об отсутствии удара у Александра тоже не выдерживает критики. Сторонники этой теории любят вспоминать бой Усика с Гассиевым. Тогда украинец разбивал соперника и доносил до цели очень много ударов, но нокаутировать так и не смог. Однако здесь есть один нюанс. Гассиев очень стойкий и шикарно держит удар. Проверено не раз.

Что касается мощи Усика, достаточно вспомнить его бой с бывшим чемпионом мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью. Британец не упал в поединках с ярчайшим нокаутёром Дэвидом Хэем, но не выстоял под атаками Александра, который буквально ввинчивал свои удары в цель в решающие минуты той схватки. Да и в целом, какое доказательство мощи нужно, если 72% своих поединков Александр завершил досрочно. По очкам он победил лишь упомянутого Гассиева, стойкого рубаку Чисору, а также Гловацки, Бриедиса и Хантера, чьи подбородки уже не раз доказывали свою железобетонность.

Александр умеет вносить коррективы прямо во время боя

Важный аргумент, который говорит в пользу Александра. Он умеет вносить коррективы, если что-то идёт не так. Этот талант есть далеко не у всех. Отличный пример такого случая — всё тот же поединок с Тони Беллью. Британец неплохо начал схватку, но украинец перестроился, приноровился к манере мощного соперника и после этого разобрал его за несколько раундов. То же самое можно сказать о схватке с Марисом Бриедисом, когда крымчанин вырвал победу буквально на зубах.

Интересно, что таким талантом не может похвастать сам Джошуа. Приспосабливаться к противникам в ходе поединка он не очень-то и умеет. Подтверждение этому – первый бой с Энди Руисом. Когда Джошуа начал проигрывать почти сразу, придумать план В не получилось.

Да, у Энтони есть характер, о чём мы говорили ранее, ссылаясь на его битву с Владимиром Кличко. Но тогда в ринге были качели, незадолго до падения Энтони сам отправил Владимира в нокдаун, так что к середине схватки у него было понимание, что он может побить соперника. Другое дело, когда всё идёт не по плану с первых секунд.

Что ещё говорит против Джошуа

Аргументов против победы Джошуа масса. Начнём с того, что он проигрывал и более мелкому сопернику – Энди Руису. Мало того, что более мелкому, у американца мексиканского происхождения не было того размаха рук, что есть у Усика. Кроме того, у Руиса всегда лишний вес. Тем не менее Джошуа умудрился проиграть ему тогда в скорости, что и решило исход всей схватки. Да, после того Энтони сделал вывод и начал боксировать иначе. В ходе второй дуэли британец просто растыкивал оппонента джебом и убегал. Но здесь этот номер не пройдёт. Руис в реванше был очень статичен и позволял Джошуа набирать очки за счёт джебов, Усик такие подарки делать не будет. Когда план Энтони не сработает, что он предложит? Большой вопрос.

Вторая проблема Джошуа — он никогда не бился со столь техничными соперниками. Усик банально может переиграть противника и заставить того сдаться морально. По большому счёту, всем и сейчас ясно, что в плане техники Александр более совершенный боксёр.

За Усика также говорит присутствие в углу Анатолия Ломаченко, специалиста, который приложил руку к главным успехам украинца в карьере (золоту ЧМ, победе на ОИ и завоеванию звания абсолютного чемпиона мира в финале WBSS). Приезд Ломаченко-старшего важен не только с точки зрения конкретных действий, но и в психологическом плане.

Вывод

Кто-то скажет, что в нашем материале для Александра всё слишком оптимистично? Может быть. Но, к примеру, известный профессионал Иван Редкач также считает, что Усик деклассирует чемпиона.

«Оставлю пост до утра, сделайте скрины, чтобы потом не говорили бла-бла-бла. Саша его вынесет за 3-7 раундов — это будет его ночь! Джошуа уже побил двух олимпийских чемпионов. Саша молодой, у него не было столько боёв, как у этих ребят — они были уже на закате карьеры. Сашенька, пришло твоё время. Это будет яркая эмоциональная ночь», — написал Редкач.