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Федор Емельяненко поступил в магистратуру по направлению "Садоводство"

Газета.Ru
2 часа назад

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поступил на заочное отделение магистратуры Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I по направлению «Садоводство». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на приказ врио ректора вуза.

Федор Емельяненко поступил в магистратуру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для поступления в вуз спортсмену пришлось сдавать экзамены по дисциплинам «плодоводство» и «виноградарство». По их итогам он набрал девять баллов из десяти. Срок обучения по магистерской программе «Садоводство» составляет два года и шесть месяцев.

Емельяненко выступает в промоушене Bellator. Он становился чемпионом мира по версии Pride FC, RINGS и WAMMA, также доходил до финала гран-при Bellator. Его профессиональный рекорд — 39-6-0-1.

В последний раз Федор Емельяненко дрался в декабре 2019 года в Японии с бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Куинтоном Джексоном, который был нокаутирован.

Ранее Федор Емельяненко объяснил, почему так и не стал бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). По словам россиянина, глава промоушена Дана Уайт некорректно себя повел на встрече с ним.

MMA,Дана Уайт,Федор Емельяненко,
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