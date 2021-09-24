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Федор Емельяненко решил выучиться на садовода

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко зачислили на заочное отделение магистратуры Воронежского государственного аграрного университета. Спортсмен поступил на направление «Садоводство», сообщает телеканал «360».

Федор Емельяненко решил выучиться на садовода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Емельяненко, как и остальные поступающие, сдал экзамены по дисциплинам «плодоводство» и «виноградарство». Боец поступил на бюджет. Он зачислен на первый курс с 1 октября, передает РИА «Новости».

Спортсмен будет обучаться на направлении «Садоводство» 2,5 года. Емельяненко набрал на экзаменах девять баллов из 10 возможных, согласно документам вуза.

MMA,Федор Емельяненко,РИА Новости,
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