Федор Емельяненко решил выучиться на садовода

Бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко зачислили на заочное отделение магистратуры Воронежского государственного аграрного университета. Спортсмен поступил на направление «Садоводство», сообщает телеканал «360».
Емельяненко, как и остальные поступающие, сдал экзамены по дисциплинам «плодоводство» и «виноградарство». Боец поступил на бюджет. Он зачислен на первый курс с 1 октября, передает РИА «Новости».
Спортсмен будет обучаться на направлении «Садоводство» 2,5 года. Емельяненко набрал на экзаменах девять баллов из 10 возможных, согласно документам вуза.