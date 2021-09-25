Чемпион UFC Джон Джонс арестован в Лас-Вегасе

Арестован экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Джон Джонс, сообщает TMZ.

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Его подозревают в домашнем насилии и взломе автомобиля. Спортсмена заключили под стражу.

Полицейские арестовали 34-летнего бойца 24 сентября в одном из отелей Лас-Вегаса. Обстоятельства, которые привели к этому, не сообщаются.

Джонс является самым молодым чемпионом за всю историю Абсолютного бойцовского чемпионата. Он провёл 28 поединков, одержав 26 побед. Успешно защищать свой титул ему удавалось восемь раз.

Как сообщалось ранее, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал российского бойца Хабиба Нурмагомедова проектом спортивной организации UFC и выразил готовность заплатить любой гонорар, чтобы боец проверил свои силы в поединке со спортсменом из чеченского «Ахмата».

Ultimate Fighting Championship (UFC) — спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе и проводящая бои по смешанным единоборствам по всему миру. В 2001 году UFC начала агрессивную экспансию в Соединённые Штаты и другие страны.

Начиная с 2006 года, турниры UFC составляли значительную конкуренцию профессиональному боксу на платном телевидении.