Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Шлеменко: Усик — человек, на котором держится дружба между народами России и Украины

Газета.Ru
2 часа назад

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением об украинском боксере Александре Усике.

Шлеменко: Усик — человек, на котором держится дружба между народами России и Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Усик — простой парень, который любит свою Родину, как и я. Он говорил в своих интервью, что не делит Россию, Украину, Белоруссию... Мы все выросли в СССР. Александр — тот человек, на котором держится дружба между народами России и Украины.

Он не забывает тот язык, на котором общался — я имею в виду русский язык. Он не стесняется давать пресс-конференции на русском языке.

Его ущемляют. Только победы дают ему возможность оставаться на плаву. Если бы он не показывал такие результаты, то украинские националисты больше бы старались заткнуть ему рот, заставить его говорить на украинском языке. Это все предрассудки. Мы все братья — это самое важное», — приводит слова бойца «СЭ».

Александр Усик одержал победу над Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне.

Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался об отсутствие трансляции боя Александра Усика с Энтони Джошуа на украинском телевидении.

MMA,Энтони Джошуа,Александр Усик,Дмитрий Свищев,Александр Шлеменко,Госдума,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители