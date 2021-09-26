Шлеменко: Усик — человек, на котором держится дружба между народами России и Украины

Его ущемляют. Только победы дают ему возможность оставаться на плаву. Если бы он не показывал такие результаты, то украинские националисты больше бы старались заткнуть ему рот, заставить его говорить на украинском языке. Это все предрассудки. Мы все братья — это самое важное», — приводит слова бойца «СЭ».