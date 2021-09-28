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Ян подерётся с Сэндхагеном на UFC 267

RT на русскомиещё 8
1 час назад

Американец Кори Сэндхаген заменит соотечественника Алджамейна Стерлинга и станет соперником россиянина Петра Яна на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 267.

Ян подерётся с Сэндхагеном на UFC 267
Фото: AP © John LocherAP © John Locher

Об этом сообщает инсайдер Брэтт Окамото в Instagram со ссылкой на президента UFC Дану Уайта. По информации источника, на кону поединка будет стоять временный титул чемпиона организации в легчайшем весе.

Турнир UFC 267 состоится 30 октября в Абу-Даби. Первоначально Ян должен был драться с чемпионом легчайшего веса Алджамейном Стерлингом, однако американец снялся с боя из-за болей в шее.

Ранее Стерлинг объяснил, почему снялся с боя против Яна.

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