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Махачев получил нового соперника в UFC

Lenta.ruиещё 5
2 часа назад

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) нашел замену бразильцу Рафаэлю Дос Аньосу, который снялся с поединка против россиянина Ислама Махачева. Об этом сообщает ESPN.

Махачев получил нового соперника в UFC
Фото: ТАССТАСС

Российский боец получил нового оппонента. Глава UFC Дэйна Уайт подтвердил, что Дэн Хукер подерется с Махачевым на UFC 267, который намечен на 30 октября.

Новозеландец согласился заменить Дос Аньоса. Последний снялся с поединка против Махачева, сославшись на проблемы со здоровьем. Бой между ними сорвался в очередной раз. Махачев, узнав об отказе, обвинил соперника в трусости.

Хукер одержал победу на турнире UFC 26 сентября над немцем Насратом Хакпарастом. Таким образом, он прервал серию из двух поражений.

Махачев демонстрирует серию из восьми побед. В своем последнем поединке он вынудил сдаться бразильца Тиагу Мойзеса.

MMA,Ислам Махачев,
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