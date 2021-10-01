Тяжеловес UFC рассказал о «мутных» менеджерах и обманах бойцов

Американский боец смешанного стиля (MMA) Деррик Льюис рассказал об опасностях, которые ожидают спортсменов, выступающих в единоборствах. Тяжеловес стал гостем YouTube-шоу Hot Ones.

Фото: First We Feast / YouTube First We Feast / YouTube

36-летний американец, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), считает, что спортсменам надо быть очень внимательными с теми, кто представляет их интересы — промоутерами и менеджерами.

«Бывают очень мутные типы. Часто обманывают со спонсорами. Иногда боец даже не знает, что его кто-то спонсирует, а менеджер просто забирает все деньги», — рассказал Льюис.

Льюис дважды проводил титульные поединки в своей карьере. В ноябре он потерпел неудачу, попытавшись лишить чемпионского титула Даниэля Кормье. В августе 2021-го он уступил Сирилу Гану в поединке за пояс временного чемпиона UFC в тяжелом весе.