Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Тяжеловес UFC рассказал о «мутных» менеджерах и обманах бойцов

Lenta.ru
59 минут назад

Американский боец смешанного стиля (MMA) Деррик Льюис рассказал об опасностях, которые ожидают спортсменов, выступающих в единоборствах. Тяжеловес стал гостем YouTube-шоу Hot Ones.

Тяжеловес UFC рассказал о «мутных» менеджерах и обманах бойцов
Фото: First We Feast / YouTubeFirst We Feast / YouTube

36-летний американец, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), считает, что спортсменам надо быть очень внимательными с теми, кто представляет их интересы — промоутерами и менеджерами.

«Бывают очень мутные типы. Часто обманывают со спонсорами. Иногда боец даже не знает, что его кто-то спонсирует, а менеджер просто забирает все деньги», — рассказал Льюис.

Льюис дважды проводил титульные поединки в своей карьере. В ноябре он потерпел неудачу, попытавшись лишить чемпионского титула Даниэля Кормье. В августе 2021-го он уступил Сирилу Гану в поединке за пояс временного чемпиона UFC в тяжелом весе.

На счету Льюиса 25 побед в MMA, 20 из которых добыты нокаутом. Боец проигрывал восемь раз в карьере.

MMA,Льюис Деррик,Даниэль Кормье,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители