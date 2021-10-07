"Бармен вызвал полицию". За что Емельяненко задержали в Амстердаме

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на юмористическом шоу «Что было дальше?» рассказал, как на сборах в Голландии его задержала полиция.

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По словам спортсмена, однажды он приехал в Амстердам на сборы. Он погулял по городу, зашел в кофешоп, где его угостили. Он покурил и пошел снова гулять по городу. В какой-то момент ему захотелось пить, и он зашел в бар, взял пиво, выпил бокал.

«Они долгие, нерасторопные, и я решил пересесть за барную стойку. Так получилось, что бармен убежал, и я начал сам себе пиво наливать – бокал налил, второй налил», - рассказал Емельяненко.

По его словам, тут из зала подошел один из посетителей и начал громко возмущаться, что Емельяненко наливает пиво сам себе и не платит.

«Ну, я ему по зубам разок дал.. Ну и чего, лег он, «уснул», бармен вызвал полицию», - сказал спортсмен.

По словам Емельяненко, приехавшие на вызов полицейские забрали Емельяненко в участок, продержали там два часа и отпустили.