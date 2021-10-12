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Валуев отреагировал на отказ Украины принимать россиян на чемпионате по ММА

Елена Прошина
1 час назад

Депутат Госдумы, боксер Николай Валуев отреагировал на отказ Украинской федерации смешанных единоборств пускать российских спортсменов на чемпионат Европы, который пройдет в Киеве. Спортсмен призвал соотечественников не расстраиваться по этому поводу, сообщает «Спорт-Экспресс».

Валуев отреагировал на отказ Украины принимать россиян на чемпионате по ММА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как напомнил Валуев, в Европе проходят два чемпионата – под эгидой Всемирной организации ММА (GAMMA) и Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF).

«Расстраиваться нам не нужно, будет ещё один чемпионат Европы», – заявил Валуев.

При этом депутат удивился, что эгид сразу две – по его мнению, чемпионат Европы должен быть один, и проводить его должна одна организация.

Напомним, что Украина согласилась провести перенесенный из Грузии чемпионат Европы при условии отсутствия на нём россиян. GAMMA согласилась с этим требованием. В результате чемпионат Европы по MMA пройдет с 5 по 9 ноября.

MMA,Николай Валуев,Госдума,
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