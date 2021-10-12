Валуев отреагировал на отказ Украины принимать россиян на чемпионате по ММА

Депутат Госдумы, боксер Николай Валуев отреагировал на отказ Украинской федерации смешанных единоборств пускать российских спортсменов на чемпионат Европы, который пройдет в Киеве. Спортсмен призвал соотечественников не расстраиваться по этому поводу, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Как напомнил Валуев, в Европе проходят два чемпионата – под эгидой Всемирной организации ММА (GAMMA) и Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF).

«Расстраиваться нам не нужно, будет ещё один чемпионат Европы», – заявил Валуев.

При этом депутат удивился, что эгид сразу две – по его мнению, чемпионат Европы должен быть один, и проводить его должна одна организация.