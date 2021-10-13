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Украину могут лишить чемпионата Европы по MMA в случае недопуска россиян

Газета.Ru
44 минуты назад

Глобальная ассоциация смешанных боевых единоборств (GAMMA) пригрозила лишить Украину чемпионата Европы по MMA, если российские спортсмены не будут допущены к соревнованиям.

Украину могут лишить ЧЕ по MMA в случае недопуска россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ранее глава украинской организации Владимир Тесля заявил, что россияне не выступят на чемпионате Европы, а запрет на их участие было одним из требований организации к GAMMA.

«GAMMA официально заявляет, что никогда не позволит ни одной национальной федерации препятствовать участию других атлетов в турнирах GAMMA по политическим, идеологическим или каким-либо другим соображениям», — отмечается в заявлении GAMMA, опубликованном в ТАСС.

В организации отметили, что в случае дискриминации какой-либо из команд чемпионат Европы может быть перенесен в другую страну.

Чемпионат Европы по MMA должен был пройти в Греции, однако он был перенесен из-за лесных пожаров в Грузию. Из-за роста случаев заражения коронавирусом в стране GAMMA вновь сменила место проведение соревнований. Теперь первенство запланировано на 5-9 ноября в Киеве.

Ранее в Союзе ММА России отреагировали на решение Украины не пускать россиян на ЧЕ.

MMA,ИТАР-ТАСС,
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