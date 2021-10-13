Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на шутку экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в адрес Конора Макгрегора.

Ранее Нурмагомедов в сторис в Instagram опубликовал фотографию ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, добавив подпись: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!»

«Нужно понять, что Хабиб имел в виду. Если это была ирония над властью, то это один вопрос. А если же он так задел Макгрегора, то почему нет? Конор же всегда говорит что-то в адрес Хабиба.

Увижу Хабиба — спрошу, что он имел в виду. Реакция общества? Да, тут многие могут неоднозначно отреагировать, не понимая, что имеет в виду Нурмагомедов. Но если взять мое мнение, то... Я знаю двух ребят, которые сейчас находятся в местах лишения свободы. Один заступился за девушку — полез в драку, в результате драки умер человек. Как итог — тюрьма. И второй случай: в ночном клубе парни докопались до девочки. Один из парней подошел к обидчикам, чтобы заступиться. И в итоге один из них случайно погиб. Как итог — заключение под стражу. И у нас получается, что один сидит, а второй с медалью. Не знаю, как к этому относится... Я еще не понял.

Да, это хорошее напоминание, что обществу не надо оставаться равнодушным. Это правильно! Но медаль я бы за это не давал. Я считаю, что это норма, когда за девушку заступаются. И за норму давать медаль... Это странно", — сказал Гаджиев «СЭ».