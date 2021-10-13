Губерниева озадачила шутка Нурмагомедова

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о сторис в Instagram российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, который упомянул избиение москвича в столичном метро тремя дагестанцами. Пост доступен в Telegram-канале журналиста.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Губерниев признался, что его озадачили слова спортсмена на тему инцидента.

«Шутка получилась очень странная. Любопытно, что Хабиб имел в виду?» — написал он.

33-летний Нурмагомедов опубликовал фото своего бывшего соперника Конора Макгрегора, сопроводив его подписью:

«А где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы».

На публикацию уже отреагировал и сам пострадавший в результате избиения Роман Ковалев. Он не увидел в этом ничего плохого.

11 октября глава Следственного комитета РФ Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Ковалеву. Глава СК отметил, что россиянин проявил мужество и неравнодушие, заступившись за девушку.