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Губерниева озадачила шутка Нурмагомедова на тему избитого дагестанцами москвича

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о сторис в Instagram российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, который упомянул избиение москвича в столичном метро тремя дагестанцами. Пост доступен в Telegram-канале журналиста.

Губерниева озадачила шутка Нурмагомедова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Губерниев признался, что его озадачили слова спортсмена на тему инцидента.

«Шутка получилась очень странная. Любопытно, что Хабиб имел в виду?» — написал он.

33-летний Нурмагомедов опубликовал фото своего бывшего соперника Конора Макгрегора, сопроводив его подписью:

«А где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы».

На публикацию уже отреагировал и сам пострадавший в результате избиения Роман Ковалев. Он не увидел в этом ничего плохого.

11 октября глава Следственного комитета РФ Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Ковалеву. Глава СК отметил, что россиянин проявил мужество и неравнодушие, заступившись за девушку.

4 октября трое дагестанцев избили в метро вступившегося за девушку 25-летнего Ковалева. Злоумышленников задержали. Пострадавший попал в больницу с переломами носа и орбиты глаза. Против задержанных возбуждены три уголовных дела: о покушении на убийство, применении насилия в отношении представителя власти и хулиганстве.

Хабиб Нурмагомедов,Роман Ковалев,Дмитрий Губерниев,Конор Макгрегор,СКР,
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