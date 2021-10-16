Гусейнов не уложился в вес перед боем со Шлеменко

Сегодня, 16 октября, в Сочи состоялась церемония взвешивания, в которой приняли участие российские бойцы смешанных единоборств Александр Шлеменко и Артур Гусейнов. Поединок Александра и Артура состоится 17 октября на турнире Eagle FC 42.

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Вес Шлеменко составил 84,2 кг, Гусейнова — 85,6 кг. Лимит средней весовой категории оценивается в 83,9 кг. По правилам, максимально допустимый перевес соперников составляет 500 г. Таким образом, Гусейнов не смог уложиться в положенный лимит, из-за чего будет вынужден отдать оппоненту часть гонорара.

Кроме того, Гусейнов начнёт бой с жёлтой карточкой (что означает минус один балл в первом раунде).

Остальные результаты взвешивания:

Ренат Хавалов (61,1 кг) Патрицио де Соуза (61 кг)

Жора Айвазян (70,4) — Валерий Грицутин (70,5)

Абдурахман Алимагомедов — Заур Исаев (77,3)

Шамиль Ахмедов (93) — Рафаэль Целестино (89,5)