Минееву подарили коня за победу над Исмаиловым

Российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Владимиру Минееву подарили коня за победу над соотечественником Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи, передает ТАСС.

Фото: @mineevmma @mineevmma

Отмечается, что после окончания поединка Минееву передали документы на русского рысака ногайского происхождения. Спортсмен сможет забрать коня в Пятигорске.

Ранее Минеев извинился перед семьей Исмаилова после победы на турнире AMC. «Я знаю, она в зале. Даже неловко, что такое произошло у них на глазах», — сказал спортсмен.

Минеев нокаутировал Исмаилова на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи. Титульный бой в среднем весе закончился в третьем раунде. Для Минеева поединок стал первой защитой титула. Боец заявил о желании провести против Исмаилова третий бой.