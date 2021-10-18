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Шлеменко дрался в последнем поединке со сломанной рукой

Lenta.ru
2 часа назад

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко заявил, что дрался со сломанной рукой в поединке с Артуром Гусейновым на турнире Eagle FC. Его слова приводит «Газета.Ru».

Шлеменко дрался в последнем поединке со сломанной рукой
Фото: ТАССТАСС

37-летний Шлеменко признался, что в первом раунде получил перелом руки. Боец уточнил, что сломал пополам лунную кость на запястье.

После поединка с Гусейновым Шлеменко отметил, что готов провести поединок с Владимиром Минеевым. Глава промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев также не исключает проведения такого боя.

Шлеменко одержал победу над Гусейновым судейским решением. Их схватка возглавила турнир Eagle FC 42. Владелец промоушена — Хабиб Нурмагомедов, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Для Шлеменко победа над Гусейновым стала 61-й в карьере. Россиянин выступает с 2004 года.

MMA,Камил Гаджиев,Владимир Минеев,Хабиб Нурмагомедов,Александр Шлеменко,Газета.Ru,
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