Шлеменко дрался в последнем поединке со сломанной рукой

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко заявил, что дрался со сломанной рукой в поединке с Артуром Гусейновым на турнире Eagle FC. Его слова приводит «Газета.Ru».

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37-летний Шлеменко признался, что в первом раунде получил перелом руки. Боец уточнил, что сломал пополам лунную кость на запястье.

После поединка с Гусейновым Шлеменко отметил, что готов провести поединок с Владимиром Минеевым. Глава промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев также не исключает проведения такого боя.

Шлеменко одержал победу над Гусейновым судейским решением. Их схватка возглавила турнир Eagle FC 42. Владелец промоушена — Хабиб Нурмагомедов, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).