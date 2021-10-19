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Тренер Минеева высказался о третьем бое с Исмаиловым

Lenta.ru
1 час назад

Расул Магомедалиев, тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Владимира Минеева, заявил, что не заинтересован в третьем бое своего подопечного с Магомедом Исмаиловым. Он высказался на канале «Вестник ММА» в YouTube.

Тренер Минеева высказался о третьем бое с Исмаиловым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что не видит смысла в еще одном поединке спортсменов. При этом специалист добавил, что Минеев является очень неудобным соперником для Исмаилова.

18 октября о желании провести третий бой заявил Исмаилов. О таком же намерении заявил Минеев сразу после своей победы в главном поединке AMC Fight Nights. Он завершил схватку нокаутом в третьем раунде и удержал пояс чемпиона организации в среднем весе.

Первый бой между спортсменами состоялся в октябре 2018-го. Тогда была зафиксирована ничья.

MMA,Магомед Исмаилов,Владимир Минеев,
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