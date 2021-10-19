Бывший боец UFC умер в 49 лет

"С тяжелым сердцем и глубокой печалью мы объявляем о кончине нашего дорогого друга и наставника Брайана Гассауэя. Очень немногие люди имеют мужество следовать своей мечте. Брайан был одним из них", — сказано в сообщении.

Близкие напомнили, что Гассауэй проверял себя на прочность и сражался с лучшими бойцами мира в рамках UFC, Bellator, WEC. Причина его смерти не уточняется. За сутки через краудфандинг удалось собрать свыше 13 тысяч долларов. Гассауэй за свою карьеру одержал 29 побед, 20 раз проигрывал.