Вакцинированных «Спутником V» бойцов не пустят в США

Иностранные граждане, совершающие авиаперелёты в США, должны будут пройти полную вакцинацию и предоставить подтверждение своего статуса вакцинации для полёта в США. Полностью вакцинированные путешественники также должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19 перед вылетом, сделанный в течение трёх дней до посадки на рейс. Бойцам необходимо предъявить доказательства вакцинации от одной из семи вакцин, одобренных ВОЗ, — говорится в заявлении.