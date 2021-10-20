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Вакцинированных «Спутником V» бойцов не пустят в США

News.ru
1 час назад

Лига Ultimate FIghting Championship (UFC) огласила требования для бойцов из других стран для въезда в США. Среди них ПЦР-тест и обязательная вакцинация одной из признанных ВОЗ вакцин. «Спутник V» не входит в их число. Заявление UFC опубликовал BJPenn.com.

Вакцинированных «Спутником V» бойцов не пустят в США
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Иностранные граждане, совершающие авиаперелёты в США, должны будут пройти полную вакцинацию и предоставить подтверждение своего статуса вакцинации для полёта в США. Полностью вакцинированные путешественники также должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19 перед вылетом, сделанный в течение трёх дней до посадки на рейс. Бойцам необходимо предъявить доказательства вакцинации от одной из семи вакцин, одобренных ВОЗ, — говорится в заявлении.

Российская вакцина «Спутник V» не входит в число одобренных ВОЗ, а одобренные ВОЗ вакцины не применяются на территории России, поэтому российским бойцам предстоит проходить вакцинацию в другом государстве.

Как сообщалось ранее, в Лас-Вегасе завершился очередной турнир UFC. В главном бою вечера бразильянка Норма Дюмонт победила по очкам американку Эспен Лэдд и стала претенденткой на титул в полулёгком весе.

MMA,ВОЗ,
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