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Александр Емельяненко дал прогноз на бой брата на турнире Bellator

Lenta.ru
3 часа назад

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко нокаутирует американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269 во втором раунде. Такой прогноз дал брат спортсмена Александр в комментарии «ВсеПроСпорт».

Александр Емельяненко дал прогноз на бой брата на турнире Bellator
Фото: ТАССТАСС

«Первый раунд будет разведывательным, он даже не будет пытаться переводить в партер. Я знаю, что Джонсон — ударник, поэтому борьбы здесь будет мало», — заметил Емельяненко-младший. Он добавил, что Федор будет постоянно работать в стойке, давить на американца, бить серийно и «налетать, как смерч».

20 октября Джонсон поделился ожиданиями от боя в России. 36-летний американец заявил, что готов к выступлению перед российскими фанатами. Он добавил, что победа над 45-летним Емельяненко поможет ему добиться титульного поединка в Bellator.

Емельяненко и Джонсон подерутся в главном поединке Bellator 269, который пройдет 23 октября в Москве. Американец известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

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