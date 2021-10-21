Александр Емельяненко дал прогноз на бой брата на турнире Bellator

«Первый раунд будет разведывательным, он даже не будет пытаться переводить в партер. Я знаю, что Джонсон — ударник, поэтому борьбы здесь будет мало», — заметил Емельяненко-младший. Он добавил, что Федор будет постоянно работать в стойке, давить на американца, бить серийно и «налетать, как смерч».