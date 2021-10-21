Федор Емельяненко допустил уход из MMA после боя в Москве

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко допустил, что может уйти из спорта после поединка в Москве. Об этом он рассказал в эфире шоу MMA Hour.

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Поединок 45-летнего тяжеловеса против Тимоти Джонсона на московском турнире Bellator может стать последним в его карьере.

«Существует такая вероятность. Многое будет зависеть от моего состояния уже после боя. Кроме того, мне необходимо и посоветоваться с семьей», — заявил Емельяненко.

Емельяненко подерется в главном бою первого турнира Bellator в России. Ивент пройдет 23 октября в Москве. Тяжеловес выступит в России впервые с июня 2016-го. Тогда он подрался в рамках Fight Nights Global и одержал победу над Фабио Мальдонадо.