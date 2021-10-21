Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+22° в 
USD 70.99EUR 82.64BRENT 83.17
Войти в почту

Федор Емельяненко допустил уход из MMA после боя в Москве

Lenta.ru
27 минут назад

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко допустил, что может уйти из спорта после поединка в Москве. Об этом он рассказал в эфире шоу MMA Hour.

Федор Емельяненко допустил уход из MMA после боя в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поединок 45-летнего тяжеловеса против Тимоти Джонсона на московском турнире Bellator может стать последним в его карьере.

«Существует такая вероятность. Многое будет зависеть от моего состояния уже после боя. Кроме того, мне необходимо и посоветоваться с семьей», — заявил Емельяненко.

Емельяненко подерется в главном бою первого турнира Bellator в России. Ивент пройдет 23 октября в Москве. Тяжеловес выступит в России впервые с июня 2016-го. Тогда он подрался в рамках Fight Nights Global и одержал победу над Фабио Мальдонадо.

Изначально планировалось, что Емельяненко проведет три поединка до завершения карьеры. Первый поединок в рамках прощального турне россиянина прошел в декабре 2019-го в Японии. Тогда он нокаутировал американца Куинтона Джексона.

MMA,Тимоти Джонсон,Фабио Мальдонадо,Федор Емельяненко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители