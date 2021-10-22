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В Bellator оценили вероятность проведения боя между братьями Емельяненко

Lenta.ru
1 час назад

Президент Bellator Скотт Кокер ответил на вопрос о бое между российскими бойцами смешанного стиля (ММА) Федором и Александром Емельяненко на базе промоушена. Вероятность проведения поединка он оценил в комментарии «Газете.ру».

Оценена вероятность боя между братьями Емельяненко
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению Кокера, Емельяненко-старший не согласится драться с братом. «Конечно, могут быть разные ситуации, я не знаю, какая у них. Но Александр все равно остается его братом», — заметил глава организации. Он добавил, что у него спрашивали о возможности этого боя и ранее. «Такого не случится», — заключил Кокер.

21 октября Александр Емельяненко дал прогноз на бой брата на турнире Bellator 269, где он встретится с американцем Тимоти Джонсоном. Он допустил, что Федор нокаутирует соперника во втором раунде.

Емельяненко и Джонсон подерутся в главном поединке Bellator 269, который пройдет 23 октября в Москве. Американец известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

MMA,Тимоти Джонсон,Скотт Кокер,Александр Емельяненко,Газета.Ru,
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