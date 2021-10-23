Триумф Нурмагомедова и последний бой Минакова: что принесет турнир Bellator 269

Первый в истории турнир Bellator в России ознаменован целой россыпью громких имен!

Фото: Bellator Bellator

23 октября в Москве состоится турнир Bellator 269. Это первый в истории турнир организации на территории России! В главном бое ивента Последний Император - Фёдор Емельяненко - встретится с американцем Тимоти Джонсоном. Кроме того, мы увидим бой Нурмагомедова, пусть в октагон выйдет не Хабиб, а его брат Умар. Его соперник - Патрик Пиетила. Ну а еще один знаковый российский боец - Виталий Минаков - вернется боем с Саидом Совма. Вы можете сделать ставку на любой из этих поединок совершенно бесплатно, получив подарок 1000 рублей от Winline!

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Последний Император хочет продолжить карьеру

Лучшая реклама для первого в истории турнира Bellator в России - бой Федора Емельяненко. Да, Последнему Императору уже 45, да, предстоящий бой может стать последним в его карьере, но это имя вписано золотыми буквами в истории единоборств. Поэтому хэдлайнером турнира не мог стать никто другой.

Конечно, пик своих возможностей Емельяненко давно прошел. Он не дрался почти два года: его последний бой состоялся в декабре 2019 года, это была победа над Куинтоном Джексоном. Перед этим Федор дошёл до финала гран-при Bellator в тяжёлом весе, но решающий поединок не задался совсем. 35 секунд - ровно столько понадобилось Райану Бэйдеру, чтобы нокаутировать россиянина.

В соперниках у Емельяненко Тимоти Джонсон. Американец почти на 10 лет моложе, тяжелее, шире и наверняка выносливее. У него 6 боев в Bellator, а сейчас он занимает второе место в рейтинге тяжеловесов. Правда, Федор точно знает, как побеждать такого соперника, ведь в своем последнем бое Джонсон разгромно проиграл ученику Емельяненко Валентину Молдавскому.

Но знания знаниями, а победить будет непросто. Лишь один из 9 последних боев Последнего Императора завершился не в первом раунде. Сам Емельяненко понимает - чем больше возраст, тем хуже выносливость. Поэтому наверняка постарается ошеломить соперника с первых секунд и поразить его, ведь удар по-прежнему в порядке. Будет у Федора преимущество и в скорости. А вот Джонсон форсировать события точно не станет. Его задача - выстоять в начале боя, а когда Емельяненко начнет уставать, взять дело в свои руки.

Букмекер Winline отдает небольшое преимущество россиянину. Поставить на победу Фёдора Емельяненко можно с коэффициентом 1.85. На Тимоти Джонсона можно поставить за 2.00. Ничейный исход оценивают коэффициентом 48.00.

Бой с Джонсоном мог бы стать красивой точкой в карьере Емельяненко. Хотя сам Федор говорит, что хотел бы провести еще как минимум один бой. Но пока на повестке дня бой с Джонсоном. Если Последний Император победит, то наверняка найдет в себе силы еще на одно противостояние.

Брат Хабиба продолжит победное шествие

Умар Нурмагомедов в одном из главных боев турнира сразится с финном Патриком Пиетилой. Двоюродный брат Хабиба, выступающий в легчайшем весе, пока непобедим. И вряд ли соперник сможет остановить его.

У Нурмагомедова 13 побед в 13 боях. В январе он дебютировал в UFC и победил удушающим приемом во втором раунде казахстанца Сергея Морозова. Вообще работа в партере - визитная карточка Умара, именно так он добыл 6 из своих 13 побед. Вероятно, он сможет продемонстрировать свой фирменный навык и в бое с Пиетилой.

Финн провел свой последний бой 2 года назад: в своем дебютном поединке в Bellator он уступил единогласным решением ирландцу Райану Родди. А всего на его счету 12 побед и 7 поражений.

Сомнений в победе Умара Нурмагомедова практически нет. Так считают и в Winline: поставить на победу россиянина можно за 1.04, а победа финского бойца оценивается коэффициентом 11.00.

Возвращение Минакова или его последний бой?

Виталий Минаков возвращается в октагон после двухлетнего простоя. Эта вынужденная остановка не связана с травмами или какими-то личными проблемами. Все просто - слишком много ограничений во время пандемии коронавируса. Минаков даже заявил, что завершит карьеру, если не получит американскую визу. И такое развитие событий вполне вероятно. Но турнир в России - неплохой повод для возвращения.

Минаков - бывший чемпион Bellator в тяжелом весе, на его счету 23 победы и всего одно поражение. Правда, оно лишило его титула. В феврале 2019 года Минаков проиграл единогласным решением судей Чейку Конго.

После этого Минаков провел всего лишь один бой - за 105 секунд нокаутировал Тимоти Джонсона. Да, будущего соперника Федора Емельяненко. Отличный пример для Последнего Императора! Виталий - универсал, из его 23 побед 13 он одержал нокаутом и 8 - сабмишном. Вопрос только в одном - как скажется простой на действиях россиянина?

Соперника Минакову подобрали очень правильно. Саид Совма - не звезда, но очень качественный боец. Ему 28 лет, он входит в десятку лучших в рейтинге тяжеловесов Bellator. Свой последний бой провел в июне, нокаутировав Ронни Маркеса. Парень довольно умелый и в хорошем тонусе.

Но, конечно, класс Минакова выше, да и при родной публике россиянин должен показать свои лучшие качества. На победу Виталия Winline предлагает коэффициент 1.31, а на успех Саида Совма - 3.40.