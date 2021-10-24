Емельяненко ответил на вопрос о завершении карьеры

"Еще один бой по контракту. Хочу домой, меня очень ждут, я соскучился. Будем решать вопрос о продолжении карьеры с семьей. Когда пандемия стала такой тяжелой ситуацией, мы говорили со Скотом Кокером (глава Bellator - "Газета.Ru"), решали вопрос с боем. Сначала ребята бились без зрителей, меня просили ждать. Мысли были разные в этот момент, но я верил, что этот бой все-таки состоится", — сказал боец на пресс-конференции после боя.