Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном. Бой завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

Бойцы с первых секунд боя пошли в размен, однако уже в середине второй минуты Емельяненко удалось провести удачную атаку и попасть по голове сопернику, отправив его в нокаут.

Bellator 269 Основной кард: Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон — победа Емельяненко нокаутом в первом раунде Виталий Минаков — Саид Соума — победа Соумы техническим нокаутом в третьем раунде Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетилла — победа Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов — победа Токова раздельным решением судей

Предварительный кард: Кирилл Сидельников — Раб Труэсдейл — победа Сидельникова техническим нокаутом в первом раунде Дарина Маздюк — Катаржина Садура — победа Садуры техническим нокаутом во втором раунде Ирина Алексеева — Стефани Пейдж — победа Алекссеевой единогласным решением судей Брайан Мур — Никита Михайлов — победа Михайлова единогласным решением судей Грачик Бозинян — Алексей Шуркевич — победа Шуркевича нокаутом в первом раунде Эйден Ли — Александр Осетров — победа ли приёмом в первом раунде.