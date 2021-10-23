Усман Нурмагомедов победил Патрика Пиетилу

Фирменный стиль Хабиба помог сохранить его брату безупречный рекорд.

Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ» ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

В эти минуты в Москве проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 269. Конечно, большинство фанов ждут битвы Фёдора Емельяненко с Тимоти Джонсоном. Но организаторам шоу удалось собрать и сильный кард. Так, в основной его части выступил двоюродный брат Хабиба, один из самых талантливых бойцов России Усман Нурмагомедов. Его соперником стал Патрик Пиетила.

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Усман проводил в Bellator уже третий поединок. В предыдущих двух он одержал две досрочные победы, чем обеспечил себе прорыв в топ-10 лёгкого дивизиона. Что касается Пиетилы, то он мог похвастать куда менее значимым профессиональным рекордом. В Bellator он провёл лишь один поединок, да и тот проиграл по очкам. Всего же за карьеру он уступил 7 раз, что не шло ни в какое сравнение с идеальной статистикой Нурмагомедова. Так что фаворит схватки читался легко.

Впрочем, это не скрывал и сам россиянин. На пресс-конференции перед турниром он не очень лестно отзывался о сопернике, отметив, что ему «привезли какого-то финна» вместо топ-оппонента. Тем не менее даже такое отношение к противнику не заставило Усмана выйти в клетку расслабленным, наверное, вдохновляла та же песня, под которую к октагону неизменно проходил Хабиб.

Со стартовой сиреной Нурмагомедов принялся работать первым номером. В ход шли лоу-кики и вертушки. Финн смотрелся даже слегка напуганным и очень уж зажатым. По сути было видно сразу, что схватка получится односторонней. Так и случилось. Очень скоро противостояние перешло на канвас.

Невзирая на то, что Усман является базовым ударником, на турнире в Москве он продемонстрировал шикарный уровень борьбы. Свалив соперника, он начал обрабатывать его градом ударов. От первых попыток удушения Пиетила с горем пополам отбился, хотя смотреть на него было даже жалко. Но к концу раунда гость из Финляндии отдал Усману спину и проиграл удушающим приёмом. Россиянин снова победил в первом раунде. При этом Нурмагомедов сделал это в фирменном стиле Хабиба, благодаря чему сохранил идеальный профессиональный рекорд. Теперь на его счету 14 побед в 14 схватках. Дальше Усмана будут ждать серьёзные соперники. Во всяком случае сам боец требует именно таких.