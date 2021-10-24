Емельяненко победил американца за 106 секунд

Ему точно 45? Кажется, уходить ещё очень рано.

Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ» ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

В Москве завершился долгожданный и исторический турнир по смешанным единоборствам. Лига Bellator впервые провела шоу в России. И оно удалось на славу! Уже в предварительном, а потом и в основном карде зрители стали свидетелями нескольких ярких схваток с участием россиян. Но всё это, безусловно, гасло на фоне главного события вечера. В клетку спустя почти два года возвращался Фёдор Емельяненко. Последний раз он бился в декабре 2019 года и досрочно победил уже погрузневшего и явно думающего о спортивной пенсии Куинтона Джексона. Далее был 2020 год, с карантином, а после и с госпитализацией в связи с коронавирусом, так что кондиции Последнего Императора в любом случае вызывали опасения.

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Что касается его соперника, то он последний раз появлялся в клетке сравнительно недавно. В июне 2021 года он бился за титул временного чемпиона в тяжёлом весе с Валентином Молдавским. Да, Тимоти проиграл, но продержался все пять раундов и порой неплохо огрызался. Так что опасения за Фёдора были.

Но главное, что сам Фёдор нисколько не опасался. После стартового гонга прошла небольшая традиционная разведка, ну а далее Емельяненко первым пошёл на обострение. Против левши Джонсона Последний Император пробовал работать по классике и начал атаку справа. Джонсон выдержал этот натиск.

Второе обострение в поединке снова было от Емельяненко. Снова атака справа. На этот раз Тимоти попробовал зарубиться и отвечал, но Фёдор не порол горячку и спокойно ушёл на нужную для себя дистанцию.

Ну а очень скоро после этого наступила и шикарная развязка. В какой-то момент Джонсон словно застыл перед опытнейшим соперником. Ну а большего Фёдору и не требовалось. Емельяненко словно из автомата разрядил роскошную тройку – правый прямой и два боковых. Огромный Джонсон рухнул без чувств. Преимущество в весе его никак не спасло. Емельяненко одержал победу всего за 106 секунд, да не просто победу. Вообще-то Фёдор нокаутировал не кого-то, а недавнего претендента на титул и второго номера рейтинга тяжёлого веса Bellator. Понимая это и глядя на то, как прошёл поединок, невольно задаёшься вопросом, а Фёдору точно 45? Он победил, как в лучшие годы.

Складывается ощущение, что осенним московским вечером Последний Император поймал вторую молодость и показал, что может ещё очень много. Не исключено, что с завершением карьеры действительно не стоит спешить?