Костя Цзю высказался о победе Емельяненко

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился мнением о бое между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Федором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве. Его слова приводит Sport24.

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«Сегодня Емельяненко дал понять, что все слишком рано списали его со счетов. Никакого другого результата и быть не могло. Федор уже давно доказал, что он лучший в истории. Его не зря называют Последним императором», — назвал значение победы бойца Цзю.

По его мнению, 45-летний Емельяненко не будет завершать карьеру, так как надеется на чемпионский поединок.

Поединок Емельяненко с Джонсоном прошел в субботу, 23 октября, в рамках турнира Bellator 269 в Москве. Россиянин отправил соперника в глубокий нокаут в первом раунде. Для 45-летнего бойца это 40-я победа в карьере.