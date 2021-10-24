Глава Bellator сделал заявление о дальнейшей карьере Емельяненко

Президент Bellator Скотт Кокер считает, что бой 45-летнего российского бойца Федора Емельяненко с американцем Тимоти Джонсоном не завершит его карьеру. Он также признался, что считает Емельяненко величайшим бойцом в истории. Об этом пишет Championat.com.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Кокер на пресс-конференции по итогам турнира Bellator 269 заявил, что не разговаривал с Емельяненко после боя, и продолжит он карьеру в дальнейшем или нет — его решение. Ему кажется, Емельяненко желает продолжать, но в противном случае этот бой можно считать потрясающим завершением его карьеры.

Кокер отметил, что Емельяненко достиг всех высот в ММА. Каждый его выход на ринг — настоящее событие, резюмировал президент Bellator.

Скотт Кокер также прокомментировал состоявшийся бой Федора Емельяненко и Тимоти Джонсона. Он отметил, что этот поединок был невероятным. Емельяненко в возрасте 45 лет выбрасывал комбинации и удары с впечатляющей скоростью. Джонсон, по словам Кокера, хороший боец, который вышел победителем из поединков с Митрионом, Чейком Конго и множеством других топовых бойцов из тяжелого дивизиона. Президент Bellator заявил, что когда увидел трехударную комбинацию Емельяненко, то у него «даже челюсть отвалилась».