Российский боец вышел на бой под флагом Ирландии

"Обидно и прискорбно. Хорошо, я не заметил, что выходил под флагом Ирландии. Я все-таки патриот своей страны, я не раз стоял под гимн своей страны. Выходить под ирландским флагом совсем не комильфо", — цитирует спортсмена "Чемпионат.com".