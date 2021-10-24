Российский боец вышел на бой под флагом Ирландии

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Кирилл Сидельников прокомментировал ошибку организаторов турнира Bellator 269 в Москве. Напомним, спортсмен вышел на поединок с Рэбом Трусдэйлом под флагом Ирландии.
При этом организаторы ошиблись и с флагом его оппонента — шотландец вышел под французским флагом.
"Обидно и прискорбно. Хорошо, я не заметил, что выходил под флагом Ирландии. Я все-таки патриот своей страны, я не раз стоял под гимн своей страны. Выходить под ирландским флагом совсем не комильфо", — цитирует спортсмена "Чемпионат.com".
Россиянин нокаутировал Трусдэйла уже в первом раунде. В главном бою вечера 45-летний Федор Емельяненко отправил в нокаут американца Тимоти Джонсона после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.
Ранее Тимоти Джонсон прокомментировал свое поражение от россиянина Федора Емельяненко на турнире Bellator 269.