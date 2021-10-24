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Емельяненко после боя Джонсоном сделал судьбоносное заявление

Майк Габриелян
1 час назад

Федор Емельяненко сделал заявление о своей карьере и назвал место и время последнего боя. Об этом сообщает «КП».

Емельяненко после боя Джонсоном сделал заявление о своей карьере
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На пресс-конференции после боя с Тимоти Джонсоном российский спортсмен признался, что по контракту у него еще один поединок. На эту тему он будет общаться с главой Bellator Скоттом Кокером после отдыха и восстановления в кругу семьи.

Также Емельяненко раскрыл планы по поводу дальнейшей карьеры.

«Хотелось бы, чтобы российская публика еще раз посмотрела поединок, например на турнире Bellator летом. И на этом поставим точку в карьере, — заявил он.

Сейчас Федору Емельяненко 45 лет. Несмотря на возраст ветеран ММА продолжает побеждать сильнейших бойцов в мире.

Накануне в Москве на «ВТБ Арене» прошел турнир Bellator 269. В главном событии вечера единоборств россиянин Федор Емельяненко в первом раунде американца Тимоти Джонсон.

MMA,Тимоти Джонсон,Скотт Кокер,Федор Емельяненко,
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