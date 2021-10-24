Емельяненко после боя Джонсоном сделал заявление о своей карьере

Федор Емельяненко сделал заявление о своей карьере и назвал место и время последнего боя. Об этом сообщает «КП».

На пресс-конференции после боя с Тимоти Джонсоном российский спортсмен признался, что по контракту у него еще один поединок. На эту тему он будет общаться с главой Bellator Скоттом Кокером после отдыха и восстановления в кругу семьи.