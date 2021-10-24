Емельяненко после боя Джонсоном сделал заявление о своей карьере

Федор Емельяненко сделал заявление о своей карьере и назвал место и время последнего боя. Об этом сообщает «КП».
На пресс-конференции после боя с Тимоти Джонсоном российский спортсмен признался, что по контракту у него еще один поединок. На эту тему он будет общаться с главой Bellator Скоттом Кокером после отдыха и восстановления в кругу семьи.
Также Емельяненко раскрыл планы по поводу дальнейшей карьеры.
«Хотелось бы, чтобы российская публика еще раз посмотрела поединок, например на турнире Bellator летом. И на этом поставим точку в карьере, — заявил он.
Сейчас Федору Емельяненко 45 лет. Несмотря на возраст ветеран ММА продолжает побеждать сильнейших бойцов в мире.
Накануне в Москве на «ВТБ Арене» прошел турнир Bellator 269. В главном событии вечера единоборств россиянин Федор Емельяненко в первом раунде американца Тимоти Джонсон.