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Петр Ян одержал победу над Хукером в титульном поединке UFC 267

Газета.Ruиещё 13
30 минут назад

Боец Петр Ян одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером в поединке за временный пояс в легчайшем весе на турнире UFC 267. Бой продлился все пять раундов. Россиянин победил единогласным решением судей.

Петр Ян стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе
Фото: Официальный сайт UFCОфициальный сайт UFC

Таким образом, в активе Махачева 21 победа в ММА при одном поражении. Также для Махачева это девятая победа подряд. Хукер побеждал 21 раз, а также потерпел 11 поражений. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 267. Турнир проходит в Абу-Даби.

Напомним, в главном бою UFC 267 сойдутся полутяжи Ян Блахович и Гловер Тейшейра, которые поспорят за чемпионский пояс организации. Ранее российский легковес Ислам Махачев победил новозеландца Дэна Хукера на турнире UFC 267.

Изначально соперником россиянина должен был стать чемпион UFC в легчайшем весе Алджамэйн Стерлинг. Однако американец снялся с поединка, сославшись на проблемы со здоровьем. Стоит напомнить, что Ян лишился своего пояса как раз в бою со Стерлингом.

Поединок состоялся в ночь на 7 марта по московскому времени на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован из-за запрещенного приема, который он применил в четвертом раунде, — Ян нанес Стерлингу удар коленом в голову, когда тот находился в лежачем положении.

MMA,Ян Блахович,Ислам Махачев,Газета.Ru,
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