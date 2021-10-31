Петр Ян стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе

Боец Петр Ян одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером в поединке за временный пояс в легчайшем весе на турнире UFC 267. Бой продлился все пять раундов. Россиянин победил единогласным решением судей.

Фото: Официальный сайт UFC Официальный сайт UFC

Таким образом, в активе Махачева 21 победа в ММА при одном поражении. Также для Махачева это девятая победа подряд. Хукер побеждал 21 раз, а также потерпел 11 поражений. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 267. Турнир проходит в Абу-Даби.

Напомним, в главном бою UFC 267 сойдутся полутяжи Ян Блахович и Гловер Тейшейра, которые поспорят за чемпионский пояс организации. Ранее российский легковес Ислам Махачев победил новозеландца Дэна Хукера на турнире UFC 267.

Изначально соперником россиянина должен был стать чемпион UFC в легчайшем весе Алджамэйн Стерлинг. Однако американец снялся с поединка, сославшись на проблемы со здоровьем. Стоит напомнить, что Ян лишился своего пояса как раз в бою со Стерлингом.