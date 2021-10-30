Альберт Дураев победил Романа Копылова в дебютном поединке в UFC

30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир UFC 267, где будут драться сразу 10 российских бойцов. В рамках предварительного карда россиянин Альберт Дураев проводил дебютный поединок в UFC. Соперником Альберта стал его соотечественник Роман Копылов. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дураеву. Для Альберта эта победа стала 15-й в смешанных единоборствах при трёх поражениях. Роман Копылов потерпел второе поражение в 10 поединках в карьере. UFC 267. Основной кард Ян Блахович — Гловер Тейшейра Пётр Ян — Кори Сэндхаген Ислам Махачев — Дэн Хукер Александр Волков — Марчин Тыбура Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир Предварительный кард Аманда Рибас — Вирна Яндироба Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов Альберт Дураев — Роман Копылов — победа Дураева единогласным решением судей Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени — победа Залески дос Сантоса единогласным решением судей Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов — победа Олексейчука техническим нокаутом в первом раунде Макван Амирхани — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи нокаутом во втором раунде Яоцзун Ху — Андре Петроски — победа Петроски приёмом в третьем раунде Тагир Уланбеков — Аллан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.