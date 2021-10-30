Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+16° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Махачев победил Хукера на турнире UFC 267

Газета.Ru
2 часа назад

Российский легковес Ислам Махачев победил новозеландца Дэна Хукера на турнире UFC 267.

Махачев победил Хукера на турнире UFC 267
Фото: UFCUFC

Махачев победил в первом раунде болевым приемом.

Таким образом, в активе Махачева 21 победа в ММА при одном поражении. Также для Махачева это девятая победа подряд. Хукер побеждал 21 раз, а также потерпел 11 поражений.

Махачев является чемпионом России и мира по боевому самбо. Занимает пятую строчку официального рейтинга UFC в легком весе.

Турнир проходит в Абу-Даби.

Напомним, в главном бою UFC 267 сойдутся полутяжи Ян Блахович и Гловер Тейшейра, которые поспорят за чемпионский пояс организации. За временный пояс в легчайшем весе поборются Петр Ян и Кори Сэндхаген.

Ранее российский тяжеловес Александр Волков одержал победу над поляком Марчиной Тыбурой на турнире UFC 267.

Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Александру Волкову.
MMA,Ян Блахович,Ислам Махачев,Александр Волков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители