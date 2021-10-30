Махачев победил Хукера на турнире UFC 267

Российский легковес Ислам Махачев победил новозеландца Дэна Хукера на турнире UFC 267.

Фото: UFC UFC

Махачев победил в первом раунде болевым приемом.

Таким образом, в активе Махачева 21 победа в ММА при одном поражении. Также для Махачева это девятая победа подряд. Хукер побеждал 21 раз, а также потерпел 11 поражений.

Махачев является чемпионом России и мира по боевому самбо. Занимает пятую строчку официального рейтинга UFC в легком весе.

Турнир проходит в Абу-Даби.

Напомним, в главном бою UFC 267 сойдутся полутяжи Ян Блахович и Гловер Тейшейра, которые поспорят за чемпионский пояс организации. За временный пояс в легчайшем весе поборются Петр Ян и Кори Сэндхаген.

Ранее российский тяжеловес Александр Волков одержал победу над поляком Марчиной Тыбурой на турнире UFC 267.