Макгрегор анонсировал величайшее возвращение в истории спорта

Вновь в перчатках. Что за кайф! Погнали, команда. Как сказал мой хороший друг Арнольд Шварценеггер: «Я вернулся». Вернулся с удвоенной энергией. Спасибо всем моим докторам и моей команде за то, что так быстро поставили меня на ноги после операции! — заявил Макгрегор и призвал всех готовиться к величайшему возвращению в истории спорта.