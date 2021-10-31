Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+17° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Макгрегор анонсировал величайшее возвращение в истории спорта

News.ruиещё 6
2 часа назад

Ирландский боец, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор анонсировал величайшее возвращение в истории спорта. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

Макгрегор анонсировал величайшее возвращение в истории спорта
Фото: ReutersReuters

Вновь в перчатках. Что за кайф! Погнали, команда. Как сказал мой хороший друг Арнольд Шварценеггер: «Я вернулся». Вернулся с удвоенной энергией. Спасибо всем моим докторам и моей команде за то, что так быстро поставили меня на ноги после операции! — заявил Макгрегор и призвал всех готовиться к величайшему возвращению в истории спорта.

33-летний ирландец не выступал с июля 2021 года, когда из-за перелома ноги был снят с боя против Дастина Порье. Макгрегору засчитали поражение техническим нокаутом. Всего в его активе шесть проигрышей при 22 победах.

Конор МакГрегор затеял скандал на красной дорожке

13 октября Макгрегор с юмором ответил Хабибу Нурмагомедову на шутку о медали от главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Поводом для юмора стал недавний инцидент с 25-летним Романом Ковалёвым, который, заступившись за девушку в метро, был жестоко избит тремя дагестанцами, после чего молодой человек попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично вручил пострадавшему ведомственную медаль «Доблесть и отвага».
MMA,Хабиб Нурмагомедов,Роман Ковалев,Конор Макгрегор,Арнольд Шварценеггер,Александр Бастрыкин,СКР,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители