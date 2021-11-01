Ян — о Стерлинге: безусловно, точку мы поставим

«В принципе, это будет громкое противостояние, которого все ждут. Безусловно, точку мы поставим, если поединок будет. А так — я побил его уже раз, у меня нет особого желания. Если дадут контракт на бой, то буду сфокусирован. В этот раз, если UFC его не жалко, я смогу травмировать его сильно. Я у него в голове, это тысяча процентов. Может ли он вновь уклониться от боя? Сбежавший раз будет все время куда-то бежать. У него голова, как у цыплёнка, очень маленькая. Я побью его, уничтожу», — заявил Ян на шоу The MMA Hour.