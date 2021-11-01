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Александр Емельяненко: с детства люблю мотоциклы

Чемпионат.comиещё 3
1 час назад

Российский боец ММА Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме». Он опубликовал фотографию с мотоциклом и признался в любви к двухколёсной технике.

Александр Емельяненко: с детства люблю мотоциклы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С детства люблю мотоциклы. Вот вам интересный факт – водить мотоцикл моего папу учила… моя мама», — подписал фотографию Емельяненко.

В последнем поединке Александр Емельяненко победил блогера Артёма Тарасова единогласным решением судей. Всего на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Александр в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и с бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что Емельяненко также планирует провести бой с Вячеславом Дациком, с которым конфликтовал через социальные сети.

MMA,Владимир Минеев,Александр Емельяненко,Артем Тарасов,
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