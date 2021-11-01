Александр Емельяненко: с детства люблю мотоциклы

Российский боец ММА Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме». Он опубликовал фотографию с мотоциклом и признался в любви к двухколёсной технике.

В последнем поединке Александр Емельяненко победил блогера Артёма Тарасова единогласным решением судей. Всего на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Александр в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и с бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что Емельяненко также планирует провести бой с Вячеславом Дациком, с которым конфликтовал через социальные сети.